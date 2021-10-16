За сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали почти 148,5 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 15 октября, против COVID-19 вакцинировали 148 тысяч 438 человек. При этом одну дозу получили 79 580 человек, а полностью иммунизированы – 68 858 человек.
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