"Уничтожение, воровство, доносы": Захарова обличила Борреля после его слов о демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала наглые слова Борреля о выборах президента в России, буквально "закрыв рот" европейскому чиновнику, после его неприемлемого высказывания о демократии и выборах в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии