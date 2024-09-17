Фразу президента Казахстана о русской твердости охотно растиражировала немецкая пресса

РИА Новости со ссылкой на немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur сообщило, что канцлер Германии Шольц и президент Казахстана Токаев изначально планировали провести совместную пресс-конференцию в Астане после отмены переговоров по инициативе Казахстана.
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