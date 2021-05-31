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На базе испанской "Барселоны" будут тренироваться футболисты детского дома Уссурийска

На базе испанской "Барселоны" будут тренироваться футболисты детского дома Уссурийска

Команда из Уссурийска "Содействие" выиграла во Всероссийских соревнований по мини-футболу "Будущее зависит от тебя", которые прошли с 25 по 28 мая в Сочи.

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