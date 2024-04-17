Ученики- это вам не боксерская груша: в Туапсе учитель избила школьника

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Детишки берега потеряли окончательно, ведут себя по хамски и разговаривают с взрослыми как с ровней, поэтому взрослые и не сдерживаются. Может пора вводить для "особо избранных и неуправляемых" практику отчисления из общеобразовательных школ, пусть родители нанимают репетиторов или отправляют в платные школы/гимназии, там, возможно другие правила и подход к отморозкам, хотя таких отморозков туда даже за деньги не возьмут.