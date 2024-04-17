На видео, снятом одним из одноклассников мальчика, видно как учитель стащила ребенка со стула и пнула ногой.
Ученики- это вам не боксерская груша: в Туапсе учитель избила школьника
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Детишки берега потеряли окончательно, ведут себя по хамски и разговаривают с взрослыми как с ровней, поэтому взрослые и не сдерживаются. Может пора вводить для "особо избранных и неуправляемых" практику отчисления из общеобразовательных школ, пусть родители нанимают репетиторов или отправляют в платные школы/гимназии, там, возможно другие правила и подход к отморозкам, хотя таких отморозков туда даже за деньги не возьмут.
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18 час.
Людмила Абрамова
у детей нет уважения к учителю..в голове только самопиар перед одноклассниками,родителей тоже не уважают..действительно нужно скорее всего отчислять из школы
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18 час.
Надежда Белугина
Двое наших учителей 2 года по контракту работали в Сирии. За дисциплину отвечал охранник. Провинившегося выводил из класса и воспитывал резиновой дубинкой.
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15 час.
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