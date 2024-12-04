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Магнитка вновь вошла в число лидеров корпоративной благотворительности

Магнитка вновь вошла в число лидеров корпоративной благотворительности

ММК вновь в лидерах корпоративной благотворительности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» подвела итоги XVII ежегодного всероссийского проекта «Лидеры корпоративной благотворительности – 2024».

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