На Кубе застряли более 150 российских туристов с коронавирусом

Здоровье Происшествия Россиян разместили на карантин в отелях. На кубе около 150 прилетевших туда с 30 июня по 2 июля россиян поместили на карантин в отелях.
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