С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с I и II группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения.
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