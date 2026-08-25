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Авторадио

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Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО

С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с I и II группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения.

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