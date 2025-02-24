Как сильно упадёт военная поддержка Украины, если США выйдут из конфликта 🔺США закрывали большую часть военных и социальных расходов Украины.
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Как сильно упадёт военная поддержка Украины, если США выйдут из конфликта 🔺США закрывали большую часть военных и социальных расходов Украины.
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