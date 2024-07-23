57% россиян признали свою зависимость от цифровых сервисов

Большинство россиян зависимы от различных цифровых сервисов. Так, согласно результатам исследования компании "Альфа Страхование", 56,8% респондентов считают, что их внимание к социальным сетям, мессенджерам и другим цифровым платформам можно назвать пагубной привычкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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