Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.
И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Все точки давно расставлены.
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15 час.
Людмила Байкова Байкова
Еще в 1970 году сводный брат моего мужа и его жена говорили, что они нас русских кормят, а мы неблагодарные ничего им не поставляем из тряпья. А жена вообще не хотела говорит по-русски и трещала как из пулемета, и на просьбы говорить по медленнее хотя бы,отвечала "не хочу". А жили они в Днепропетровске в русском городе. Вот так. Хоть закорми их, все равно мы будем для них врагами.
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10 час.
ГД
Галина Дубровская
Не кормить их и не пущать на наши земли
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5 час.
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