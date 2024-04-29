Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • людмила михайлик
    Азиаты и азеры под политикой англосаксов хотят завоевать Россию изнутри, как это непонятноМИД Таджикистана ...
  • Святогор Князев
    Автор, проверьтесь, сдаётся мне, у вас с головой слегка не в порядке....Дугин и Шваб, кон...
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    В этом МИДе чуркестанском такие же выродки, как и их мигранты. Надо выгнать всех назад, а потом только с визами и на ...МИД Таджикистана ...

И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

Нужен ли нам миллион предателей? Виктор Анисимов  Тут Люся Арестович неожиданно разразился странным заявлением о том что если Россия начнёт раздавать беглым украинцам в Европе российские паспорта, то ажно цельный миллион, а может быть и два, или даже пять, украинских ухилянтов станет гражданами России.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Все точки давно расставлены.
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15 час.
Людмила Байкова Байкова
Еще в 1970 году сводный брат моего мужа и его жена говорили, что они нас русских кормят, а мы неблагодарные ничего им не поставляем из тряпья. А жена вообще не хотела говорит по-русски и трещала как из пулемета, и на просьбы говорить  по медленнее  хотя бы,отвечала &quot;не хочу&quot;. А жили они в Днепропетровске в русском городе. Вот так. Хоть закорми их, все равно мы будем для них врагами.
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10 час.
ГД
Галина Дубровская
Не кормить их и не пущать на наши земли
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5 час.

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