И моя такая же осмысленная позиция по поводу..., ну вы поняли

Людмила Байкова Байкова

Еще в 1970 году сводный брат моего мужа и его жена говорили, что они нас русских кормят, а мы неблагодарные ничего им не поставляем из тряпья. А жена вообще не хотела говорит по-русски и трещала как из пулемета, и на просьбы говорить по медленнее хотя бы,отвечала "не хочу". А жили они в Днепропетровске в русском городе. Вот так. Хоть закорми их, все равно мы будем для них врагами.