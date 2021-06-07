На базе Псковского соединения ВДВ пройдет второй этап соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты»

На базе Псковского соединения ВДВ пройдет второй этап соревнований на Кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты»

В соревнованиях примет участие около 100 офицеров в составе 12 команд из всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

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