Министерство: Белгородские фермеры получили 10 га для восстановления

Фермеры Белгородской области, пострадавшие от ВСУ, получили в аренду более 10,4 га земли. Министерство сельского хозяйства региона предоставило поддержку 74 хозяйствам и предпринимателям в Новооскольском, Чернянском и Старооскольском округах для реализации грантовых проектов.
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