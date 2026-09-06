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Царьград

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Министерство: Белгородские фермеры получили 10 га для восстановления

Министерство: Белгородские фермеры получили 10 га для восстановления

Фермеры Белгородской области, пострадавшие от ВСУ, получили в аренду более 10,4 га земли. Министерство сельского хозяйства региона предоставило поддержку 74 хозяйствам и предпринимателям в Новооскольском, Чернянском и Старооскольском округах для реализации грантовых проектов.

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