Глеб Никитин поздравил представителей дипломатического корпуса России с профессиональным праздником

10 февраля, в День дипломатического работника, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сотрудников представительства МИД России в Нижнем Новгороде и российских дипломатических миссий за рубежом с профессиональным праздником.