Огромный военный потенциал: Китай готовится стать лидером в кремниевой фотонике В ожидании революцииС продуктами фотоники, одного из самых сложных разделов физики, мы сталкиваемся едва ли не каждый день.
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Огромный военный потенциал: Китай готовится стать лидером в кремниевой фотонике В ожидании революцииС продуктами фотоники, одного из самых сложных разделов физики, мы сталкиваемся едва ли не каждый день.
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