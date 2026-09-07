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FiNE NEWS

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Европейская промышленность рискует потерять сотни тысяч рабочих мест из-за конкуренции с Китаем

К 2026 году страны Европейского союза могут потерять до 300 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности из-за растущей конкуренции со стороны Китая.

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