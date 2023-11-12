Четвертый лишний: триумфального возвращения Валиевой не получилось

С каким же разным настроением завершились два казанских этапа российской серии Гран-при! Если в прошлом году Камила Валиева на бис прыгала четверные, сводя трибуны «Спорт сарае» с ума, то в этот раз она осталась без медали.
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