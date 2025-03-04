«Встреча в Белом доме прошла не так, как следовало»: Зеленский заявил, что готов работать под «сильным руководством Трампа» Президент Украины Владимир Зеленский готов работать с американским коллегой Дональдом Трампом для урегулирования конфликта и достижения мира.
«Что ж ты, фраер, сдал назад?»
Комментарии
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v2794 Валерий
Зеля и мир - понятия не совместные напрочь. От этой твари воняет уже везде, все отравил, все изгадил!
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13 час.
Надежда
Думаю, что марионетке-зельке британские кукловоды написали новую методичку, где указали, что он готов "отдать" американским хозяевам редкоземы, но только те, которые уже под контролем РФ!)
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12 час.
ВН
Валерий Николаевич
Действительно интересно. Короче, политика грязное дело и все больше по понятиям
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7 час.
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