«Что ж ты, фраер, сдал назад?»

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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v2794 Валерий
Зеля и мир - понятия не совместные напрочь. От этой твари воняет уже везде, все отравил, все изгадил!
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13 час.
Надежда
Думаю, что марионетке-зельке британские кукловоды написали новую методичку, где указали, что он готов &quot;отдать&quot; американским хозяевам редкоземы, но только те, которые уже под контролем РФ!)
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12 час.
ВН
Валерий Николаевич
Действительно интересно. Короче, политика грязное дело и все больше по понятиям
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7 час.
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