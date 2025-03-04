v2794 Валерий Зеля и мир - понятия не совместные напрочь. От этой твари воняет уже везде, все отравил, все изгадил!

Надежда Думаю, что марионетке-зельке британские кукловоды написали новую методичку, где указали, что он готов "отдать" американским хозяевам редкоземы, но только те, которые уже под контролем РФ!)