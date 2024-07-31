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Ученые из Пакистана нашли необычное лекарство от облысения

Ученые из Пакистана нашли необычное лекарство от облысения

Ученые из Пакистанского университета COMSATS доказали, что сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) может увеличить рост волос В ходе исследования стало известно, что сахар показал такую же эффективность, как и препараты для роста волос.

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