«Смертный грех»: похитителям цветов с клумб в Краснодаре грозят небесными карами

«Смертный грех»: похитителям цветов с клумб в Краснодаре грозят небесными карамиДовольно суровую табличку теологического содержания увидели сегодня утром жители Комсомольского микрорайона Краснодара у себя во дворе.
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