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Царьград

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Метро до Красногорска: Ефимов раскрыл план новой линии

Метро до Красногорска: Ефимов раскрыл план новой линии

Рублево-Архангельскую линию столичного метрополитена планируется довести до Красногорска. Это обеспечит дополнительную транспортную связь между Москвой и областью.

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