Таиланд сократит безвизовое пребывание для русских до 30 дней

С 15 сентября Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для русских до 30 дней. Ожидается, что это сильно не повлияет на туристов, многие из которых посещают страну на менее продолжительный срок.
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