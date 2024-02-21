Игроки «Барсы» недоумевают, почему в их шансы в ЛЧ не верят. Они убеждены, что формат матчей на вылет дает им больше возможностей (Diario Sport)

Сегодня «Барселона» в гостях сыграет против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игроки «Барселоны» после гостевой победы над «Сельтой» в чемпионате Испании убеждены, что смогут удивить скептически настроенных болельщиков в Лиге чемпионов.
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