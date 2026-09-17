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Царьград

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СКР возбудил дело о теракте в связи с нападением на УИК в Запорожье

СКР возбудил дело о теракте в связи с нападением на УИК в Запорожье

Следственный комитет возбудил дело о теракте из-за атаки БПЛА, которая 15 сентября унесла жизнь Елены Астаниной, председателя УИК №394 в Запорожье.

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