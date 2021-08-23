На Natura Siberica обрушились информационные атаки

По словам Кунина, сегодня ситуация в NaturaSiberica пока остается сложной. Он также сообщил, что первоочередной задачей сейчас является обеспечение информационной безопасности бизнеса, так как на предприятие обрушились атаки извне, сообщает gazeta.
По словам Кунина, сегодня ситуация в NaturaSiberica пока остается сложной. Он также сообщил, что первоочередной задачей сейчас является обеспечение информационной безопасности бизнеса, так как на предприятие обрушились атаки извне, сообщает gazeta.
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