Хороших новостей нет: "После СВО сразу же начнётся что-то другое" - Стешин

Одиссей

Самокаты??? Всего лишь? Ну, например, вокруг моего дома стоит с десяток "брошенных" автомобилей. В том числе, и Газелька. Вопрос на засыпку: а сколько взрывчатки, да хоть и баллонов можно туда напихать? Помнится, во время терактов в начале 2000х, их было зачистили, а сейчас, походу, снова расслабились.... Хорошо, хоть подвалы еще берегут...