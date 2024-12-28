Хороших новостей нет: "После СВО сразу же начнётся что-то другое" - Стешин

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Комментарии
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Григорий Худенко
Да.
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5 час.
Григорий Худенко
Ответственность работодателя... и дело пойдет.
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5 час.
Одиссей
Самокаты??? Всего лишь? Ну, например, вокруг моего дома стоит с десяток &quot;брошенных&quot; автомобилей. В том числе, и Газелька. Вопрос на засыпку: а сколько взрывчатки, да хоть и баллонов можно туда напихать? Помнится, во время терактов в начале 2000х, их было зачистили, а сейчас, походу, снова расслабились....   Хорошо, хоть подвалы еще берегут...
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1 час.

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