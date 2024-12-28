Исламские страны не стесняются бороться со своими сектантами Власти Киргизии вслед за Таджикистаном и Узбекистаном ввели ряд антиваххабитских ограничений Главное: — Запрещается носить одежду, не позволяющую идентифицировать личность гражданина — Запрещается создание политических партий на религиозной основе.
Хороших новостей нет: "После СВО сразу же начнётся что-то другое" - Стешин
Комментарии
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Григорий Худенко
Да.
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5 час.
Григорий Худенко
Ответственность работодателя... и дело пойдет.
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5 час.
Одиссей
Самокаты??? Всего лишь? Ну, например, вокруг моего дома стоит с десяток "брошенных" автомобилей. В том числе, и Газелька. Вопрос на засыпку: а сколько взрывчатки, да хоть и баллонов можно туда напихать? Помнится, во время терактов в начале 2000х, их было зачистили, а сейчас, походу, снова расслабились.... Хорошо, хоть подвалы еще берегут...
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1 час.
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