6000 км с кроссовером московской сборки – первые впечатления

Москвич 3, 1.5Т, CVT Изготовитель – завод «Москвич», Россия В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года Пробег на момент отчета – 6000 км В нашей редакции прописался Москвич 3 очень красивого красного цвета, с турбомотором 1.