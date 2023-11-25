6000 км с кроссовером московской сборки – первые впечатления

Москвич 3, 1.5Т, CVT Изготовитель – завод «Москвич», Россия В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2023 года Пробег на момент отчета – 6000 км В нашей редакции прописался Москвич 3 очень красивого красного цвета, с турбомотором 1.
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