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Прокуратура Южной Кореи обвиняет военных в попытке переворота

Прокуратура Южной Кореи обвиняет военных в попытке переворота

Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения против высокопоставленных военных, включая Ё Ин Хёна и Ли Чжин У, за их участие в попытке введения президентом Юн Сок Ёлем военного положения.

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