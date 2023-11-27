Тренин признан третьей звездой матча «Нэшвилла» с «Виннипегом»

Яков Тренин, забросивший шайбу в ворота «Виннипега», стал третьей звездой матча. В ночь на 27 ноября в Нэшвилле прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс».
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