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Царьград

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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении получения ВНЖ

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении получения ВНЖ

Президент Белоруссии подписал важный документ, который упростит жизнь обычных граждан.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июля подписал указ, который должен сделать жизнь граждан РБ и России проще.

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