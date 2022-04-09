Федоров о большинстве ЦСКА: «Не получается – мягко сказано. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало»

Сергей Федоров подверг критике игру ЦСКА в большинстве.  Главный тренер армейцев высказался после матча плей-офф КХЛ со СКА (2:3, 2-2).

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