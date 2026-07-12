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Две столицы под ударом: суперциклон устроил погром в Москве и Санкт-Петербурге

Две столицы под ударом: суперциклон устроил погром в Москве и Санкт-Петербурге

Выходные 11–12 июля 2026 года надолго запомнятся жителям обеих столиц. Редкий мегациклон, возникший в результате эффекта Фудзивары (слияния двух крупных атмосферных вихрей), одновременно атаковал Московский и Ленинградский регионы.

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