Стало известно на чем погорел бывший вице-губернатор Кубани: "золотой" ремонт школы в Херсонской оласти

По версии следствия, в декабре 2023 года, занимая пост руководителя Главного управления строительства Краснодарского края, Нестеренко подписал акт приёмки работ, выполненных подрядной организацией НАО «Региональная строительная компания».
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