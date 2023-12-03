«Арсенал» – «Ливерпуль», «Ман Сити» – «Хаддерсфилд», «Уиган» – «МЮ» и другие пары 3-го раунда Кубка Англии

«Лутон» – «Болтон» «Шрусбери» – «Рексхэм» / «Йовил» «Арсенал» – «Ливерпуль» «Сток Сити» – «Брайтон» «Норвич» – «Крю» / «Бристоль Роверс» «Вест Хэм» – «Бристоль Сити» «Тоттенхэм» – «Бернли» «Фулхэм» – «Ротерхэм» «Вест Бромвич» – «Олдершот» / «Стокпорт» «Саутгемптон» – «Олфретон Таун» / «Уолсолл» «Уимблдон» / «Рамсгейт» – «Ипсвич» «Питерборо» – «Лидс» «Миллуолл» – «Лестер» «Уотфорд» – «Честерфилд» / «Лейтон Ориент» «Сандерленд» – «Ньюкасл» «Шеффилд Уэнсдей» – «Кардифф» «Кристал Пэлас» – «Эвертон» «Мидлсбро» – «Астон Вилла» «Ноттингем Форест» – «Блэкпул» / «Форест Грин» «Уиган» – «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» «Блэкберн» – «Кембридж» «Джиллингем» – «Шеффилд Юнайтед» «Суонси» – «Моркэм» «Челси» – «Престон» «Куинз Парк Рейнджерс» – «Борнмут» «Ковентри» – «Оксфорд Юнайтед» «Брентфорд» – «Вулверхэмптон» «Плимут» – «Саттон Юнайтед» «Мэйдстон Юнайтед» – «Стивенейдж» / «Порт Вейл» «Ньюпорт» / «Барнет» – «Истли» / «Рединг» «Халл» – «Бирмингем» Матчи состоятся в начале января 2024 года.
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