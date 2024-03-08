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«Утро новой эпохи»: что делать Путину после победы на выборах

«Утро новой эпохи»: что делать Путину после победы на выборах

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин является настолько явным фаворитом избирательной гонки, что вопрос сегодня состоит не в том, выиграет ли он, а в том, что ему нужно сделать после победы на выборах.

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