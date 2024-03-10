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Пожилой мужчина умер от переизбытка витамина D: как полезная добавка может убить?

Пожилой мужчина умер от переизбытка витамина D: как полезная добавка может убить?

Британец нарушил допустимую дозировку Источник:  Zoonar via Legion Media В Великобритании, прославившейся своими туманами и дождями, врачи диагностировали смерть пациента от переизбытка «солнечного витамина».

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