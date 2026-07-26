$ES_F Weekly Outlook; 7/27/26-7/31/26 E-mini S&P 500 Futures (Sep 2026) CME_MINI:ESU2026 DTXFlow ES1! completed the week with a **weekly double-distribution profile**, followed by a two-day balance developing inside the lower distribution into Friday’s close.
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