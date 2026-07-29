Пока идет ремонт моста на Петровке, на конечной трамвая № 8 некоторые водители игнорируют объезд и едут через пешеходную зону железнодорожного переезда.
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Пока идет ремонт моста на Петровке, на конечной трамвая № 8 некоторые водители игнорируют объезд и едут через пешеходную зону железнодорожного переезда.
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