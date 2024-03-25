Вопрос смертной казни за терроризм планируют проработать в Госдуме

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что решение будет соответствовать настроениям общества В Госдуме собираются проработать вопрос введения в России смертной казни за терроризм.
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