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Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Российские бойцы нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности, включая ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

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