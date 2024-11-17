Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Российские бойцы нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности, включая ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
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