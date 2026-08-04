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The Eurasia Daily news agency

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A new APU goal? The warehouse of products of the largest hypermarket chain in the Russian Federation was attacked for the first time

A new APU goal? The warehouse of products of the largest hypermarket chain in the Russian Federation was attacked for the first time

After the attacks on oil refineries and logistics hubs Wildberries and Ozon, today, on August 4, the Kiev regime for the first time attacked with the help of drones a warehouse of products of the largest in the The Russian hypermarket chain is the distribution center (RC) of Lenta Group in the Leningrad Region.

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