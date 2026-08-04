After the attacks on oil refineries and logistics hubs Wildberries and Ozon, today, on August 4, the Kiev regime for the first time attacked with the help of drones a warehouse of products of the largest in the The Russian hypermarket chain is the distribution center (RC) of Lenta Group in the Leningrad Region.
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