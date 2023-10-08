Что нужно есть, чтобы согреться

Осенне-зимний период в России отличается своими суровыми условиями. Сильный мороз, ветер, мало солнечного света — все это может стать причиной заболеваний, поэтому зимой важно не только тепло одеваться, но и правильно питаться.
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