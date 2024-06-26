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Где мощно расширяется плацдарм ВС РФ, идут удачные штурмы и продвижение вперед: неизбежный откат ВСУ

Где мощно расширяется плацдарм ВС РФ, идут удачные штурмы и продвижение вперед: неизбежный откат ВСУ

Отмечается усиление интенсивности наступательных действий российской армии у Торецка. - Сообщали о продвижении наших подразделений к населенным пунктам Дружба, Шумы, Южное (Пивденное), - говорится в сообщении.

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