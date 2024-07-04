В Приморье сотрудники УМВД пресекли действия по незаконной легализации мигрантов В Приморском крае сотрудники УМВД РФ пресекли деятельность компании, занимавшейся противоправной легализацией мигрантов на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии