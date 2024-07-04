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В Приморье сотрудники УМВД пресекли действия по незаконной легализации мигрантов

В Приморье сотрудники УМВД пресекли действия по незаконной легализации мигрантов В Приморском крае сотрудники УМВД РФ пресекли деятельность компании, занимавшейся противоправной легализацией мигрантов на территории России.

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НС
Наталья Середа
Предатели родины своей, а страдают от мигрантов не винные люди.
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