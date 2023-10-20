"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

уже много раз писали в ком-х о "Мече" !!!!Тогда бы точно боялись и чинорвники , и наши гопники ,и разумеется чернобурые ссали !!! Но к сожалеию! "Меч"---только в кино!!!

ЮШ

Юрий Шестаков

Пора пришла всерьёз заняться национальной политикой и учить детей мигрантов не только математике и грамматике русского языка, а тому, что в нашей стране лучше жить в дружбе и согласии и не противопоставлять своё привезённое извне понимание жизни. Национальные традиции и религия не должны приводить к нежеланию принимать новый для них мир ценностей, в котором они волею судеб оказались. Агрессия новых граждан в этом вопросе приведёт только к противостоянию и нарушению законов страны! Этим воспитанием детей мигрантов должны заниматься сами мигранты, если собираются и дальше спокойно жить в новой своей родине!