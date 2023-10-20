Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Юрий Шестаков
    Пора пришла всерьёз заняться национальной политикой и учить детей мигрантов не только математике и грамматике русског..."Вот те чиновники...
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"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

Не успел самарский губернатор заявить, что причиной драки между русскими подростками и малолетними таджикскими гопниками был бытовой конфликт, как сами дети ценнейших иностранных специалистов обратились к губернатору Азарову лично, напрямую.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
уже много раз писали в ком-х о &quot;Мече&quot; !!!!Тогда бы точно боялись и чинорвники , и наши гопники ,и разумеется  чернобурые ссали !!! Но  к сожалеию! &quot;Меч&quot;---только в кино!!!
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9 час.
Владимир Елкин
Пора ввести расстрелы чиновников за незаконную выдачу паспортов с российским гражданством! Другого эти твари не боятся - откупятся!
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39 мин.
ЮШ
Юрий Шестаков
Пора пришла всерьёз заняться национальной политикой и учить детей мигрантов не только математике и грамматике русского языка, а тому, что в нашей стране лучше жить в дружбе и согласии и не противопоставлять своё привезённое извне понимание жизни. Национальные традиции и религия не должны приводить к нежеланию принимать новый для них мир ценностей, в котором они волею судеб оказались. Агрессия новых граждан в этом вопросе приведёт только к противостоянию и нарушению законов страны! Этим воспитанием детей мигрантов должны заниматься сами мигранты, если собираются и дальше спокойно жить в новой своей родине!
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40 сек.

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