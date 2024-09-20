Netflix рассказала, когда выйдет аниме по Devil May Cry. На видео показали, как Данте у...

Netflix рассказала, когда выйдет аниме по Devil May Cry. На видео показали, как Данте уничтожает чудовищВслед за анонсом Splinter Cell: Deathwatch компания Netflix опубликовала тизер-трейлер еще одного предстоящего аниме-сериала по игровой франшизе.
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