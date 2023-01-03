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До сих пор испытывает неприязнь к родственникам, не приехал проводить мать в последний путь: сын знаменитой тети Вали, как живет сейчас

До сих пор испытывает неприязнь к родственникам, не приехал проводить мать в последний путь: сын знаменитой тети Вали, как живет сейчас

Последние годы жизни Валентины Леонтьевой сопровождались регулярными публикациями о том, что у нее проблемы в отношениях с сыном.

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