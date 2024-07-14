The Guardian: более 12 тысяч бездомных выгнали из Парижа в преддверии Олимпиады

Тысячи бездомных выселены из предместий Парижа в ходе предолимпийской “общественной чистки” © GUILLERMO ARIAS Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Читать inosmi.
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