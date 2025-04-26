ВСУ целенаправленно уничтожают уцелевшую инфраструктуру Волчанска — Марочко

Целенаправленным уничтожением оставшейся инфраструктуры Волчанска (Харьковская область) с помощью РСЗО, артиллерии и беспилотников занимаются украинские военные, заявил военный эксперт Андрей Марочко 26 апреля, сообщает ТАСС.
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