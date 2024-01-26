Чемпионка мира Яна Батыршина показала фотографию с маленьким сыном

Яна Батыршина, известная пятикратная чемпионка мира по гимнастике и обладательница серебряной олимпийской медали, в новой серии программы «Жизнь и Судьба» на телеканале «Россия» поделилась своими секретами и откровениями.
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